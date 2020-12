Niederhausen

Die schönste Weinsicht an der Nahe 2020 ist in Niederhausen am Weinlehrpfad unterhalb des Freizeitplatzes „Kertzer Wäldchen“. In einer Abstimmung lag die Niederhäuser Weinsicht vor prominenten Mitbewerbern wie dem Trollbachtal oder auch Guldental. Nach der Friedensbrücke in Bad Münster am Stein-Ebernburg 2012 und der Weinsicht in Meddersheim 2016 ist der Niederhäuser Standort der dritte an der Nahe, der den Titel „Schönste Weinsicht an der Nahe“ tragen darf.