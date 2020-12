Bad Kreuznach

Am 9. Dezember 2019 öffneten Christian und Madeleine Schäfer ihr Geschäft „Mischwerk“ in der kleinen Einkaufpassage in der Dürerstraße. Seit dem 24. März ist der Gemischtwarenladen geschlossen – versiegelt mit einer behördlichen Schutzmarke. Das städtische Ordnungsamt hat die Weiterführung des Geschäfts untersagt und den Laden umgehend dicht gemacht. Bei der Stilllegung kam es zudem zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Ladenbetreiber und drei Mitarbeitern des kommunalen Vollzugs. Wie konnte das passieren?