Bad Kreuznach

In Abstimmung mit den Fraktionen fallen ab sofort bis auf Weiteres alle Gremiensitzungen (Stadtrat und Ausschüsse) aus. Die Stadtverwaltung Bad Kreuznach wird ab Montag, 23. März, in Minimalbetrieb gehen. Alle Aufgaben, die nicht zwingend nötig sind, ruhen in dieser Zeit. Über Details dieser Maßnahme wird noch informiert.