Plus Kirner Land Neunte Bier- und Backeswanderung startet: Im Kirner Land lockt die Strecke viele Besucher an Von Sebastian Schmitt i Für viele Wanderer ist Schloss Wartenstein in Sachen Aussicht definitiv die schönste der vier Stationen. Foto: Sebastian Schmitt Die beliebte Bier- und Backeswanderung findet am kommenden Sonntag wieder von 11 bis 18 Uhr zwischen Oberhausen, Hennweiler, Hahnenbach und Schloss Dhaun statt. Vom Bahnhof in Kirn wird ein Shuttleservice eingerichtet, der die Wanderer bis nach Hahnenbach und wieder zurück bringt. Die Busse fahren von 11 bis 18 Uhr. Lesezeit: 1 Minute

Die Bier- und Backeswanderung ist längst eine feste Größe in der Soonwald-Nahe-Region. Die attraktive elf Kilometer lange Strecke, drei urige Vesperstationen und große kulinarische Vielfalt locken zur bereits neunten Auflage des Spektakels die Besucher an. Eingespieltes Organisationsteam Die Organisatoren haben nach jahrelanger Erfahrung alles im Griff. In Hahnenbach gibt es beim Team ...