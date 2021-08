Neun Neuinfizierte: Inzidenzwert im Kreis Bad Kreuznach steigt auf 24,6

Aktuell befindet sich keine Person in stationärer Behandlung, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. Insgesamt sind bisher 142 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 70 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der verganngenen sieben Tage (vom 8. bis zum 14. August) wurden folgende Fallzahlen in der Stadt Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 18, VG Bad Kreuznach: 2, VG Rüdesheim: 7, VG Nahe-Glan: 4, VG Lalo-Stromberg: 5, VG Kirner Land: 3.

Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes bei 24,6. Die 24. Corona-Bekämpfungsverordnung wurde bis zum 22. August 2021 verlängert. Dadurch ergeben sich aber keine inhaltlichen Änderungen in der Konkretisierung des Landkreises.