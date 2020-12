Meisenheim

Nun hat das Coronavirus auch das Dr.-Carl-Kircher-Haus des Evangelischen Altenzentrums erreicht. Am Sonntag zeigte der Point-of-care(PoC)-Test bei fünf Bewohnern jeweils ein positives Ergebnis an. Am Montag kamen vier weitere positive Testungen dazu. Das Haus hat nun ein generelles Besuchsverbot verhängt und steht unter Quarantäne.