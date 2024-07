Plus Staudernheim

Neugegründete Wählergruppe Martini obenauf: Staudernheimer Senkrechtstarter feiern Wahlsieg

Von Wilhelm Meyer

i Nach einem fast aus dem Stand unerwartet erfolgreichen Wahlergebnis hat die Wählergruppe Martini mit ihren Kandidaten und Unterstützern gut lachen. Foto: Wilhelm Meyer

In Staudernheim herrscht Partystimmung bei der neuen Wählergruppe Martini. Staudernheim. Auf sagenhafte 42,1 Prozent der Stimmen kam sie bei der Auszählung, was in dieser Höhe kaum jemand erwartet hatte. Die zum ersten Mal angetretene Gruppierung ließ die bislang etablierten Parteien SPD mit 31,7 Prozent und CDU mit 26,2 Prozent weit hinter sich.