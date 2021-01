Thessaloniki/Bad Kreuznach

Boico, ein zwei Jahre alter Griffon-Mischling, hat – wie so viele griechische Hunde – ein Leben auf der Straße geführt, bevor er in ein Tierheim kam. Über den Verein „Griechische Pfötchen suchen ein Zuhause“ fand sich ein neues Heim im Kreis Bad Kreuznach für den Rüden. Alles ist bereits geklärt, doch damit Boico nach Deutschland kommen kann, braucht er einen Flugpaten, der ihn von Thessaloniki nach Frankfurt am Main begleitet.