Bad Münster-Ebernburg

An der Geriatrischen Fachklinik Rheinhessen-Nahe (GFK) in der Berliner Straße entsteht ein Zentrum für Altersmedizin, bestehend aus Akutgeriatrie, geriatrischer Rehabilitation und Tageskliniken. Seit dem Spatenstich im Februar 2019 wird gebaut. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich an der Investition mit 8,87 Millionen Euro. Die restliche Summe übernimmt das Landeskrankenhaus (AöR) als Träger der Einrichtung.