Bad Kreuznach

Der Hauptausschuss hat nach acht Wochen Corona-Pause am Montagabend in der Sporthalle der Dr.-Martin-Luther-Schule im Stadtsüden getagt. Hauptthema der Sitzung war das neue Wasserpreismodell, das die Stadtwerke gern einführen würden. In einer der kommenden Stadtratsitzungen – im Juni wird es derer zwei geben – wird das Thema im nicht öffentlichen Teil beraten. Wieso im nicht öffentlichen? Das weiß niemand.