Plus Bad Kreuznach

Neues ÖPNV-Angebot bindet Kurviertel an: Kreuznacher Citybuslinie 210 geht an den Start

i Bitte aussteigen! OB Letz (links) und Bürgermeister Blechschmidt steigen an der Haltestelle Kornmarkt/Rathaus aus. Jedenfalls bei der Testfahrt. Foto: Harald Gebhardt

Mit zwei Jahren Verspätung geht die Bad Kreuznacher Citybuslinie 210 nun am kommenden Montag, 26. August, an den Start. Ursprünglich sollte der Citybus schon im Oktober 2022 seine Fahrt aufnehmen, doch der Start verzögerte sich wegen der Bauarbeiten in der Mühlenstraße.