Plus Mandel Neues Leben in einem alten Haus: Brautmodengeschäft in Mandel öffnet im Februar Die junge Beamtin will einem historischen Gebäude wieder neues Leben einhauchen – und Brautkleidern, die nur ein einziges Mal getragen wurden. Von Christine Jäckel

„Es tut sich etwas in Mandel, das ist gut“, sagt Anja Gräff, wenn man sie fragt, was sie von der laufenden Dorfmoderation hält. Und die junge Beamtin und Mutter sorgt auch selbst dafür, das sich in Mandel etwas tut: Im Februar eröffnet sie ihre Secondhand-Brautmodenboutique „Liebe auf den zweiten Blick“ ...