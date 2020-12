Bad Kreuznach

Gemeinschaft, Zusammenhalt und Vernetzung sind in der gegenwärtigen Corona-Krise wichtig. Das haben Geschäftsleute um Iris Prencipe erkannt und wollen der wirtschaftlich schwierigen Situation mit Regionalität begegnen. Damit den Bad Kreuznachern bewusst wird, wie wichtig Regionalität für die Unternehmen ist, werben in der Stadt Plakate für den regionalen Einkauf. Eines hängt an der Bahnhofsseite der Kreuzkirche.