Bingen

1060 Personen in etwa fünf Wochen haben das Hildegardzentrum auf dem Rupertsberg in der katholischen Kirche seit der Eröffnung besucht. „Es läuft sehr gut. Wir haben immer gemutmaßt, es kommen bestimmt drei, vier Leute am Tag. Aber es sind wesentlich mehr“, freut sich Projektleiter Carl Woog.