Die Premiere steht am Donnerstag, 5. Mai, an. Dann bekommt der reguläre Bad Kreuznacher Wochenmarkt, der immer dienstags und freitags auf dem Kornmarkt stattfindet, zwar keine Konkurrenz, aber ein Geschwisterkind. Mit dem Feierabendmarkt will die Stadt ein klassisches After-Work-Angebot schaffen, das es bereits in vielen anderen Städten gibt, und das mit einer Dosis Wochenmarkt kombinieren.