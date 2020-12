Bad Kreuznach

Eigentlich wäre für Wesley Pereira jetzt Sommer. Doch der 55-jährige Brasilianer hat die heimatliche Südhalbkugel gegen die Nordhalbkugel eingetauscht und ist am 20. November im deutschen Winter gelandet. Er wollte es so – aus beruflichen Gründen. Denn Pereira ist der neue Pastor der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde in Bad Kreuznach. Mitte Dezember wurde er in sein Amt eingeführt.