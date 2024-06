Plus Kirn-Sulzbach

Neuer Ortsvorsteher nach Stichwahl: Peter Holler kommt an die Spitze von Kirn-Sulzbach

i Peter Holler (Zweite von links) ist der neu gewählte Ortsvorsteher von Kirn-Sulzbach. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Michael Kloos (Dritte von links) durch. Zu den ersten Gratulanten zählten der Kirner Stadtbürgermeister Frank Ensminger (links) und VG-Chef Thomas Jung. Foto: Sebastian Schmitt

Der FWG-Mann hat sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Michael Kloos (SPD) durchgesetzt und tritt die Nachfolge von Herbert Hess (CDU) an.