Thomas Blechschmidt (CDU) hat vor genau einer Woche seinen Posten als Erster Beigeordneter, der in einer Stadt wie Bad Kreuznach auch den Titel Bürgermeister trägt, angetreten. Seinem offiziellen Dienstbeginn am 3. Januar kam der 57-jährige Nieder-Olmer, der von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in die Kurstadt wechselt, zuvor.