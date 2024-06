Plus Bad Kreuznach

Neue Veranstaltungsreihe in Bad Kreuznach: Chillen im Schatten der Platanen am Mühlenteich

i Sie stellten die neue Veranstaltungsreihe „NaheChill“ am Mühlenteich vor: Michael Pohl von der GuT (von links), Michael Fluhr, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Victoria Krings, Geschäftsführung Weinland Nahe, und Beigeordneter Markus Schlosser. Das Foto für das Plakat hat Achim May, der frühere Stadtfotograf, gemacht. Foto: Harald Gebhardt

Wer in den Sommermonaten gemütlich feiern will, der kommt in der Kreisstadt voll auf seine Kosten. Da hat Bad Kreuznach inzwischen einiges zu bieten – ob Feierabendmarkt oder die Reihe „Wein und Brücke“. Jetzt kommt noch etwas Neues hinzu: der „NaheChill“.