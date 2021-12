Impfen und Testen haben in diesen Tagen überall höchste Priorität, um das Coronavirus zu bekämpfen. So wurde etwa am Freitag auf dem Johannisplatz in Bad Sobernheim eine neue Teststation eröffnet, die auch mit dem Auto angefahren werden kann und bei der die Testwilligen die Ergebnisse dann auf ihr Handy geschickt bekommen.