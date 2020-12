Meisenheim

Ab sofort kann eine neue Themenführung bei der Tourist-Information (TI) Meisenheim gebucht werden. Stadtführerin Renate Gilcher verkörpert darin „Maria, die Frau des Scharfrichters“. Treffpunkt ist am Schlossplatz. Von dort führt sie Interessierte an der Schlosskirche vorbei durch die Obergasse und die Hammelsgasse in die Lauergasse oder „Schinnergass“, wo der Scharfrichter Peter Riemenschneider mit seiner Familie im 18. Jahrhundert lebte.