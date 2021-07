Der für Energie in der Stadt Bingen zuständige Dezernent Jens Voll hat am Freitag im Beisein von Werkdirektor Marco Mohr, dem Leiter der Elektroabteilung der Stadt-werke Bingen, Klaus Stumm, seinem Stellvertreter Artur Reck und dem Geschäfts-führer der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Ingelheim, Maik Thum, die ersten beiden Elektroladesäulen der Stadtwerke Bingen in Betrieb genommen.