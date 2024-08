Plus Bad Kreuznach

Neue Kreuznacher Mountainbike-Strecken: Bis zum Moab an der Nahe wird es episch

i Bike Club-Vorsitzender Sascha Barth dankte am Sonntag vielen Beteiligten für die Kreuznacher Bike-Strecken, ebenso Katharina Martini (BIk Region Hunsrück-Nahe), Beigeordneter Markus Schlosser und Förster Lorenz Berger. Foto: Robert Neuber

Die Stadt freut sich über die drei „Hardt Lines“, den nun offiziell eröffneten Mountainbike-Pfaden am Hang vom Funkturm hinunter zur alten Hüffelsheimer Straße. Warme Worte gab´s am Sonntag, doch im Grunde genommen sind diese Pfade nur ein Tropfen auf den heißen Stein – insbesondere im Vergleich mit anderen Regionen in Deutschland und international.