Bad Kreuznach

Mit 20 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen hat sich der Schulträgerausschuss für den Neubau einer weiteren Grundschule am Standort General Rose ausgesprochen. Folgt der Bad Kreuznacher Stadtrat dem Vorschlag nicht, kämen zwei Grundstücke an der Riegelgrube oder eine städtische Ausgleichsfläche in der Nähe der Dürer Straße in Betracht.