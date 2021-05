Eine neue Form von Kirchengemeinde entwickelt sich im evangelischen Kirchenkreis: die interkulturelle Kirchengemeinde an Nahe und Glan. Der Kreissynodalvorstand hat Pfarrer Bendix Balke in die kreiskirchliche Pfarrstelle berufen, die bisher dem Ausländerpfarramt zugeordnet war. Er geht mit einem Team an den Start, um ein neues Arbeitsfeld aufzubauen.