Das Kaufhaus Müller in der Kreuzstraße ist einer der wichtigsten Fixpunkte der Bad Kreuznacher Innenstadt. Und das soll es auch bleiben. Es gibt gute Nachrichten: Müller expandiert in der Stadt und richtet eine kleine Filiale in dem Geschäftskomplex ein, der auf dem ehemaligen Gelände von Glas Hüge (später Thiele Glas) in der Bosenheimer Straße entstehen soll.