Der 19-jährige Abiturient Johannes Wild aus Simmertal tritt zur Wahl des Landtags Rheinland-Pfalz am 14.März für die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 18 (Kirn / Bad Sobernheim / Rüdesheim) an. Außerdem steht er auf der Landesliste. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.