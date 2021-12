Die Ortsgemeinde wächst weiter, derzeit entsteht am Ortsausgang Richtung Bad Kreuznach ein Neubaugebiet, bald soll auch am Ortsausgang Richtung Roxheim/Gutenberg gebaut werden, und zwar auf der verbleibenden Fläche an der Arthur-Rauner-Straße oberhalb der Einkaufsmärkte und der Firma Microtech. Dort hat die Gemeinde einen Investor gesucht, der ein Seniorenwohnprojekt umsetzen will.