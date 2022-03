Wenn das kein gutes Omen ist: Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Sonntag am Kelterhaus Bruttig in der Baugruppe Mosel-Eifel in Eingangsnähe des Freilichtmuseums mit Sektempfang und einem illustren Gästekreis die Saisoneröffnung samt Präsentation einer Ausstellung unter der Überschrift „Lebensmitte Wein“ gefeiert.