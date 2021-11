Die neueste Ausstellung von Achim May im Marktcafé am Kornmarkt, dürfte auf großes Interesse stoßen: Der Fotograf stellt diesmal Fotos aus, die an Werke der Künstler Andy Warhol, Piet Mondrian und Roy Lichtenstein erinnern. Der Besuch der Ausstellung, die bis Ende Dezember zu sehen ist, lohnt allemal, denn die Bilder zeigen eine ganz andere künstlerische Seite Mays.