Plus Kreis Bad Kreuznach

Neue App im Kreis Bad Kreuznach gestartet: „Integreat“ hilft bei Integration

Von Jens Fink

i Den Startschuss für die Integrationsapp „Integreat“ für den Kreis Bad Kreuznach gaben (von links) Svenja Osmers, Sabine Lind und Denise Demaré von der Stabsstelle für Integration sowie Kreisbeigeordneter Oliver Kohl und Migrationsbeiratsvorsitzende Anna Kunz. Foto: Jens Fink

Die Software ist bereits in vielen anderen Kreisen am Start und soll nun auch Zugewanderten an Nahe und Glan nützliche Informationen liefern.