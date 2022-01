Der Testlauf, die unangemeldeten Corona-Proteste, die seit einigen Wochen immer montags in Bad Kreuznach stattfinden, mit Auflagen unter Kontrolle zu bringen, ist gescheitert. Mit einer am kommenden Montag in Kraft tretenden Allgemeinverfügung untersagt die Stadt diese nicht angemeldeten Versammlungen vorläufig bis einschließlich übernächsten Montag, 31. Januar.