Die Bauarbeiten an dem Neubauprojekt „Wohnanlage Rheingrafenpark“ auf dem Gelände der früheren, inzwischen abgerissenen Villa Thormaehlen an der Ecke von Bahnstraße und Rheingrafenstraße kommen gut voran. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr informierte Stadtbauamtsleiter Klaus Christ darüber.