Neubaugebiete sind auch in weiter abgelegenen Gegenden des Kreises Kreuznach stark gefragt

Auch in abgelegeneren Gemeinden im Kreisgebiet ist das Bauland rar. In Spall wird aktuell ein Baugebiet ausgewiesen. Auf einem Dreiviertel Hektar sollen im Anschluss an das alte Neubaugebiet Richtung Gebroth fünf bis sieben Bauplätze entstehen.