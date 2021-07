Mit dem obligatorischen Spatenstich für die neue Logistikhalle hat das Familienunternehmen Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH am Montagnachmittag im Gewerbegebiet „An der Altnah“ in Langenlonsheim in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes den Startschuss zur größten Investition der 55-jährigen Firmengeschichte vollzogen.