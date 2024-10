Plus Meisenheim Neubau des Altenzentrums kommt ins Rollen: Projekt in Meisenheim schreitet nach Pause voran Von Roswitha Kexel i Hier soll der Neubau des Evangelischen Altenzentrums entstehen. Fachplaner und Architekten seien wieder an der Arbeit. Foto: Roswitha Kexel Gute Nachrichten aus dem Evangelischen Altenzentrum Dr.-Carl-Kircher-Haus: Das beabsichtigte Neubauprojekt an der Präses-Held-Straße kommt nach einer längeren Pause wieder ins Rollen. Das kündigt Einrichtungsleiter Simon Heinrich an. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Baupläne für das neue Gebäude an der Präses-Held-Straße nehmen Gestalt an. Die Abstimmung mit dem Land zur Finanzierung des Neubaus sind soweit vorangeschritten, dass wir die Planungen für unser zukunftsweisendes Projekt fortsetzen können. Fachplaner und Architekten sind bereits wieder an der Arbeit, um die Gebäudeanforderungen und notwendigen Umbaumaßnahmen präzise ...