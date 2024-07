Plus Bad Kreuznach

Neu in Bad Kreuznach: Sophie Scherers Hausarztpraxis im ZIMT legt los

i Allgemeinmedizinerin Sophie Scherer (Mitte) nimmt mit ihrem Praxisteam, bestehend aus Pia Giusto (links) und Ann-Kathrin Gremm (rechts), am 8. Juli den Betrieb auf. Foto: Marian Ristow

Das ZIMT (Innovation in Medizin und Technik) im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach ist mittlerweile jedem ein Begriff, in der nächsten Woche füllt sich der moderne Bau weiter: Die Hausarztpraxis von Sophie Scherer geht dann an den Start.