Oberhausen/Kirn

„Papa, da steht ein Hirsch an unserer Bushaltestelle!“ So wurden Eltern jetzt von ihren Kindern alarmiert. Im vergangenen Jahr hatte ein Muffel die Oberhauser Bürger in Atem gehalten, war, seelenruhig und vom Verkehr unbeirrt, erst durchs Dorf und dann durch die ganze Region spaziert. Jetzt also ein Hirsch.