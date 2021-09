Bad Kreuznach

Natürliche Todesursache: Passant entdeckt leblosen 60-jährigen Bad Kreuznacher in einer Bushaltestelle am Schwabenheimer Weg

Einen Toten entdeckte ein Passant am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr in einer Bushaltestelle am Schwabenheimer Weg.