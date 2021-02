Narren lassen es kurzerhand online krachen: Kreuznacher erlebten „Fassenacht & Wein“ diesmal daheim

In ihrer 175-jährigen Geschichte war die Große Karnevals Gesellschaft Kreuznach (GKGK) sicherlich häufig Vorreiter, wenn es um gut gemachte Narretei ging. Zwei Weltkriege ließen die KG nicht verzagen. Kein Grund also, vor dem Corona-Virus zu kapitulieren. So veranstalteten die Narren ihre beliebte Reihe „Fassenacht & Wein“ am Samstagabend einfach digital. Das Experiment ist hervorragend gelungen, denn mehr als 200 Zuschauer verfolgten die Veranstaltung, und die Voten aus den heimischen Wohnzimmern waren durchweg positiv.