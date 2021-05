Der Ortseingang im Westen des Bad Kreuznacher Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg an der Naheweinstraße in Richtung Norheim soll neu gestaltet werden. Auf dem Areal, das derzeit als Parkplatz und Grünfläche genutzt wird, plant ein Investor den Bau zweier dreieinhalbgeschossiger Wohngebäude mit einem gemeinsamen Untergeschoss und einer Tiefgarage.