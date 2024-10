Plus Bad Sobernheim Naheweinkönigin siegt beim Traubenstampfen – Sonne lacht über gut besuchtem Obst- und Traubenmarkt Von Wilhelm Meyer i Es war ein Obst- und Traubenmarkt, der seinen Namen verdiente. Foto: Wilhelm Meyer Fast auf den Punkt um 13 Uhr hat die Sonne über Bad Sobernheim gezeigt, dass sie noch da ist. Und dann schaute sie immer wieder einmal nach, was da auf dem Bad Sobernheimer Marktplatz und den anliegenden Straßen alles los war. Am ersten Oktobersonntag war nämlich der traditionelle Obst- und Traubenmarkt. Lesezeit: 2 Minuten

Zum Treiben auf dem Markt und in den anliegenden Straßen öffneten da gerade die Geschäfte des Bad Sobernheimer Einzelhandels ihre Tore. Gelegenheit, gerade am Ende dieses langen Wochenendes besonders auch für touristische Gäste an der Nahe, sich von der Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt zu überzeugen. In Kooperation mit der ...