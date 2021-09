Naheweinkönigin peilt einen Thron höher an

Die Amtszeit von Naheweinkönigin Laura Tullius neigt sich so langsam dem Ende zu, doch die 25-jährige Studentin aus Sommerloch hat noch lange nicht genug: Am heutigen Samstag konkurriert sie in Neustadt an der Weinstraße mit zehn weiteren Gebietsweinköniginnen um das Amt der Deutschen Weinkönigin. Erst mal im Vorentscheid. Setzt sich Laura Tullius gegen die Konkurrenz durch, reisen sie und fünf weitere Gebietsweinköniginnen am kommenden Freitag direkt noch mal nach Neustadt – zum Finale.