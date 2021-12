Jedes Jahr dieselbe Frage: Was gibt es an Weihnachten zu essen? Die klassische Gans mit Rotkohl und Klößen – oder vielleicht doch mal eine Ente? Rinderfilet steht auch hoch im Kurs, ebenso der Spiegelkarpfen. Oder wird es am Ende dann doch wieder Omas Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen ...?