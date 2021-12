Deutschland gilt als der größte Schaumweinmarkt der Welt. 2,74 Millionen Hektoliter Sekt und Champagner wurden 2020 in Deutschland abgesetzt. Das sind rund 365 Millionen Flaschen. Vor allem an Festtagen und an Silvester wird besonders viel davon konsumiert. Wir haben uns dazu für unsere Serie in der Region bei einigen Erzeugern umgehört.