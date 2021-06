SPD und die Partei Die Linke sehen Redebedarf beim nigelnagelneuen Salinenbad in Sachen Eintrittspreisgestaltung. In der nächsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses am kommenden Montagabend soll das Thema angepackt werden, dazu gibt es zwei Anträge auf der Tagesordnung.