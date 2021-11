Der Rathaussturm der Bad Kreuznacher Narren am Samstag war nach einem Jahr Zwangspause so ganz anders als in früheren Zeiten. Corona-bedingt fand er in abgespeckter Form im Casino der Sparkasse statt. Für die Fastnachter war es zudem ein närrisches Trainingslager für spätere Revolutionen, konnten sie das künftige Verwaltungshaus doch frühzeitig strategisch erkunden.