Ein Wohnhaus ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Gebäudebrand in Waldböckelheim schwer beschädigt worden und bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner konnten von der Feuerwehr rechtzeitig aus dem Gebäude geholt werden und blieben bis auf einen Schock unverletzt. Mit der nächtlichen Stille war es in der Straße „Stiller Winkel“ schlagartig vorbei, als Anwohner den Brand in den frühen Morgenstunden entdeckten und sofort den Notruf absetzten.