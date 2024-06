Nächtliche Unwetter um Bad Kreuznach: Umgestürzte Bäume und Überflutungen

Die starken Gewitter mit Starkregen in der Stadt Bad Kreuznach und dem Umland haben in der Nacht zwischen 23.45 Uhr am Samstagabend und Sonntagmorgen, 2.15 Uhr, zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Dabei verllefen die Unwetter noch vergleichsweise glimpflich.

Anzeige

Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach mussten gleich mehrfach ausrücken, da es zu witterungsbedingten Einsätzen kam: In Gutenberg auf der L 239 fiel ein Baum auf die Straße und blockierte die Fahrspur. Die freiwillige Feuerwehr Wallhausen traf hier zeitgleich mit den Beamten ein und entfernte den Baum. In Bad kreuznach-Planig wurde bei einer Firma ein Einbruchalarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Dies dürfte auf die Sturmböen zurückzuführen sein.

Weiterhin fiel auf der L 236 bei Rüdesheim ein Bauzaun auf die Straße. Dieser wurde durch die Streife von der Fahrbahn geräumt. Im Brückes staute sich Wasser aufgrund verstopfter Gullys derart, dass die Streife die Gefahrenstelle absichern musste, bis der Bauhof die Verstopfungen lösen konnte. Auch in der Gensinger Straße, in der Nähe der B 41-Auffahrt, kam es zu verstopften Gullys, sodass die rechte Fahrbahn in Fahrtrichtung B 41 gesperrt werden musste. Auch hier sorgte der Bauhof für Abhilfe.

Baum stürzte auf Straße

Ebenso musste eine Streife zur L 242 zwischen Schweppenhausen und Stromberg ausrücken, weil ein Baum auf der Straße lag. Dieser wurde jedoch schon vor Eintreffen der Beamten von der Fahrbahn geräumt. Auf dem Weg zu diesem Ereignis konnte die Streife noch feststellen, dass die K 49 kurz vor Windesheim komplett von einem umgefallenen Baum blockiert wurde. Auch hier half die Freiwillige Feuerwehr aus und beseitigte die Gefahrenstelle.

Die Kreuznacher Feuerwehr musste im Stadtgebiet mehrfach ausrücken: Die Wehrleute waren zu insgesamt fünf Einsätzen alarmiert worden, teilt die Feuerwehr mit. In der Holbeinstaße. wurde ein Blitzeinschlag gemeldet. Die Erkundung ergab, dass die Anruferin immer wieder Blitze des Gewitters sah und dies für einen Brand hielt. In der Alzeyer Straße wurden herausgedrückte Gullydeckel in Höhe des Friedhofs gemeldet. Dies konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Allerdings wurde ein gegenüber dem Friedhof auf einen Gehweg umgestürzter Bauzaun wieder aufgerichtet.

Kellerwohnung stand unter Wasser

In der Merowinger Straße in Planig wurde Wasser in einer Tiefgarage gemeldet. Vor Ort wurde ein Wasserstand von etwa 2 Zentimeter festgestellt. Ein Einsatz war nicht erforderlich. In der Dorsheimer Straße in Winzenheim stand eine etwa 100 Quadratmeter große Kellerwohnung 5 Zentimeter hoch unter Wasser. Das Wasser wurde mit einem Wassersauger und Schiebern ins Freie befördert.

Feuerwehr selbst betroffen

Einmal war die Feuerwehr selbst betroffen: Aufgrund des Starkregens wurden auch wiederholt die Kellerräume des Gerätehauses des Löschbezirks Süd in der Gustav-Pfarrius-Straße 4 unter Wasser gesetzt. Hier griffen die Kameraden des Löschbezirks Süd zu einem Wassersauger und Schiebern, um die eigenen Räumlichkeiten wieder trocken zu legen. Die Feuerwehreinsatzzentrale war ab dem ersten Alarm mit ausreichend Kräften besetzt, um eine Vielzahl der erwarteten gleichzeitig anfallenden Einsätzen abarbeiten zu können, zu denen es aber glücklicherweise nicht kam. red