Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 15:37 Uhr

Bad Kreuznach

Nächtliche Sabotage: Gefahr durch Gullydeckel

Eine Anwohnerin hat der Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt, dass ein Gullydeckel auf dem Fahrradweg der Mannheimer Straße ausgehoben worden sei. Gegen 3 Uhr in der Nacht habe sie laute Schreie im Bereich der Mannheimer Straße vernommen. Daraufhin konnte wahrgenommen werden, wie eine schmächtige männliche Person die Örtlichkeit zügig verließ, nachdem sich ein Fahrzeug näherte. Aufgrund der bislang bekannten Schilderungen ergibt sich der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.